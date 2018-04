A chuva voltou neste sábado, principalmente ao Sul do país, com aguaceiros que podem ser fortes, e no início da manhã Faro teve uma situação de precipitação mais intensa, mas no domingo a frequência vai diminuir, segundo o IPMA.

"Hoje é um dia de períodos de chuva ou aguaceiros, que vão ser por vezes fortes na região Sul, sendo de um modo geral fracos na região Norte", disse à agência Lusa o meteorologista Bruno Café, que referiu ainda uma descida da temperatura máxima de quatro a seis graus.

Está em vigor o aviso amarelo de precipitação para os distritos de Faro, Beja e Setúbal até às 12h, havendo também um aviso de vento até à mesma hora, com rajadas que podem chegar até 80 quilómetros por hora, e um aviso agitação marítima amarelo, com ondas de sueste que podem chegar a dois metros, explicou o meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Entre as 6h30 e as 7h, houve "uma situação com precipitação mais intensa" na costa Sul do Algarve, com granizo.

"É uma linha de instabilidade que vem a deslocar-se para norte e já está nos distritos de Beja e Setúbal, mas com menos intensidade", explicou o especialista, acrescentando que a situação de chuva terá sido mais intensa em Faro.

Quanto às temperaturas, as máximas vão variar entre 18 e 23 graus, sendo um pouco mais elevadas no Norte e Centro, entre 23 e 25 graus.

"Há condições favoráveis para a ocorrência de trovoada, também em especial na região Sul, e os aguaceiros podem ser acompanhados de granizo, principalmente durante a manhã", disse Bruno Café.

O vento vai soprar fraco a moderado do quadrante leste e temporariamente do quadrante norte, a norte do Cabo Carvoeiro, a partir da tarde, e moderado a forte no Algarve, até início da tarde, em alguns locais.

Para domingo, segundo as previsões do IPMA, mantêm-se os períodos de chuva ou aguaceiros, mais frequentes e intensos na região sul, e depois diminuem de frequência.

Ainda irão manter-se as condições para a ocorrência de trovoada, em especial no Sul, até final da manhã de domingo, e o vento deverá enfraquecer no Algarve.

É esperada uma subida da temperatura máxima nas regiões Centro e Sul, de quatro a seis graus.

