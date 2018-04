Tenho de elogiar um excelente suplemento do Correio da Manhã na esperança que façam uma edição completa com todos os fascículos - que eu pagaria bom dinheiro para comprar. Chama-se As Melhores Receitas de Portugal e sai às sextas, sábados e domingos.

PUB

A edição de sexta-feira passada foi dedicada a Santarém. Só tem 16 páginas mas como não há publicidade e a edição é inteligente e cuidada a cobertura é generosa.

As receitas estão bem escritas e fotografadas com um claríssimo grafismo (de Joana Migueís), melhor do que em muitos afamados livros de cozinha. Os pratos escolhidos são sopa da pedra, sopa de peixe, fataça frita com açorda, ensopado de lampreia, borrego à Vale Travesso, friginada com migas, broas de Alpiarça, patudos e tigeladas do Sardoal. As últimas 3 páginas são ocupadas por um Roteiro dos Sabores em que se dão sábias sugestões de compras e visitas: bolo de noivo, celestes de Santa Clara, barretes, quadradinhos de Alpiarça, pampilhos, broas das donas, esses de amêndoa, bode capado, carne de bravo do Ribatejo e mais. Cada sugestão tem um texto descritivo e uma fotografia própria.

PUB

Quem dirige a colecção e cada número? A quem devemos dar os parabéns? Não sei. A coordenação editorial é da Atlântico Press e são seis as autoras e autores dos textos: Alda Mondas, Ana Silva, Bárbara Simões, Dina Gusmão, Luís Francisco e Tiago Pais.

Espero que não passe despercebido este magnífico trabalho e que seja possível perpetuá-lo condignamente. Merece - e nós também merecemos, que diabo.

PUB