A actriz Allison Mack, conhecida pelo seu papel na série Smallville, foi detida e acusada na sexta-feira por tráfico sexual. De acordo com os procuradores do estado de Nova Iorque, a actriz, de 35 anos, ajudava a recrutar mulheres para um grupo de “mentoria”, conhecido como Nxivm. Uma vez dentro da organização, algumas mulheres eram forçadas a manter relações sexuais com o líder. A actriz está detida enquanto aguarda pelo julgamento, marcado para segunda-feira, sem possibilidade de pagar fiança.

O grupo Nxivm, criado e liderado por Keith Raniere, 57 anos, oferecia cursos de auto-ajuda desenhados especialmente para mulheres, com o objectivo de “eliminar barreiras psicológicas e emocionais”.

Segundo as queixas recebidas pelas autoridades nova-iorquinas, havia uma sociedade secreta dentro do Nxivm, conhecida como DOS (acrónimo latino para “Amo das companheiras obedientes”). Essa sociedade secreta era gerida por Raniere, líder e único homem, e a actriz Allison Mack era "uma das mulheres no primeiro nível da pirâmide, imediatamente depois dele".

O grupo DOS operava com as categorias de mestres e escravas, e esperava-se destas últimas que recrutassem novas mulheres, que ficariam na base da pirâmide e das quais se poderiam aproveitar quem estivesse num nível superior. Nesse grupo, pedia-se às mulheres que prestassem “tributo” aos mestres, fazendo trabalho e outras tarefas pelas quais não eram compensadas. Escreve o New York Times (NYT) que as “escravas” eram obrigadas a realizar exercícios de “prontidão”. Estes exercícios consistiam mostrar disponibilidade para atender às necessidades do mestre a qualquer hora do dia ou noite “o que fazia com que sofressem de privação de sono”.

Para serem admitidas no DOS, as mulheres eram obrigadas a dar aos seus recrutadores (ou “mestres” como eram conhecidos dentro da seita) fotografias em que estavam nuas e outro material comprometedor. Eram também avisadas que se a existência do grupo fosse descoberta, esses materiais podiam ser publicados.

Segundo a acusação, Mack requereu directa ou indirectamente às suas escravas – entre as quais duas denunciantes não identificadas – que fizessem sexo com Raniere. A actriz recebeu uma compensação financeira ou de outro tipo, a troco desses actos, que as escravas realizaram por medo de que expusessem documentos comprometedores. A actriz declarou-se inocente, mas se for considerada culpada pelo tribunal arrisca-se a uma pena de prisão que pode ir dos 15 anos a prisão perpétua.

Numa espécie de ritual de entrada na sociedade secreta, as mulheres eram marcadas, na zona pélvica, com uma caneta cauterizadora. De acordo com o testemunho de Sarah Edmondson, uma das escravas identificadas, as mulheres eram obrigadas a deitar-se numa marquesa de massagens, despidas, presas nas pernas e ombros por outras três escravas. “Chorei o tempo todo”, disse Edmondson ao NYT. A tatuagem, diz, tinha as iniciais de Keith Raniere.

O mesmo jornal nova-iorquino foi o primeiro a revelar as histórias das mulheres que conseguiram sair da seita. Depois da divulgação dos relatos, Raniere fugiu para o México, mas acabou por ser preso a 27 de Março. Nesse mesmo dia foi levado para o estado norte-americano do Texas e foi presente a tribunal em Nova Iorque a 13 de Abril. Há duas décadas que Raniere apoiava alegados programas de auto-ajuda através da Nxivm, que fundou e que tinha centros operacionais nos EUA, México, Canadá e América do Sul. Estima-se que a seita tenha conseguido angariar 16 mil pessoas.

Num comunicado, a Nxivm garantiu estar a "trabalhar com as autoridades" para demonstrar a "inocência e verdadeiro carácter" do seu fundador, confiando no sistema judicial para que se esclareçam os factos.

Allison Mack interpretou a personagem Chloe Sullivan em Smallville, série que contava a história da infância de Clark Kent, numa pequena cidade no estado do Kansas, antes de se tornar Super-homem. A série estreou-se em 2001 e prolongou-se por dez temporadas.

