Os Sapadores Bombeiros do Porto estão desde cerca das 10h45 a combater um incêndio que deflagrou num edifício na rua Sá da Bandeira, na baixa do Porto, não provocando vítimas, disse à Lusa fonte do CDOS.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro do Porto, o fogo deflagrou numa habitação de um prédio em obras, perto do teatro Sá da Bandeira, tendo o alerta sido dado pelas 10h41.

"Neste momento [11h30], não há vítimas a registar", acrescentou.

Contactado pela Lusa, o oficial de dia ao comando da PSP do Porto referiu que a rua se encontra cortada ao trânsito devido ao incêndio.

No local encontram-se três viatura dos Sapadores Bombeiros, elementos da PSP e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

