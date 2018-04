Rita Canas Mendes, 33 anos, autora e tradutora literária, meteu mãos à obra depois de meter os pés a caminho. Há seis anos dedicou-se à corrida para fugir à vida sedentária. Pelo caminho, perdeu 15kg em 18 meses e procurou ajuda profissional para treinar em segurança. Depois foi desafiada por uma editora a expulsar outros do sofá para a estrada. Ou para a montanha.

Vai daí, pensou em 80 destinos diferentes aliados à corrida e organizou um livro, que acaba de sair com a chancela da arteplural (Grupo Bertrand). A Volta ao Mundo em 80 Corridas é um cardápio para estreantes ou experientes. Reúne informação útil: tipo de prova; grau de dificuldade; data; uma pequena descrição; dicas e contactos.

A Volta ao Mundo em 80 Corridas

Rita Canas Mendes

Arteplural edições

Preço: €14,94

Uma espécie de guia de viagem, organizado por corridas: há as de Portugal; as icónicas; as deslumbrantes; as originais; as exigentes; as solidárias. Algumas delas, já Rita as correu. “Pensei em provas que fiz ou quero fazer”. Para cada corrida, elaborou uma ficha. À maioria, juntou-lhes uma foto.

Porque correr é também viajar. Vai mais uma volta?

