Em japonês, shinrin significa floresta e yoku banho. É essa a proposta da terapia ancestral que dá nome ao livro de Qing Li, agora traduzido para português e editado pela Nascente: um banho de floresta, imerso nos sons, nas cores, nos odores, nas texturas. Não para fazer exercício físico, mas para “estar simplesmente na natureza, estabelecendo uma ligação com ela através dos sentidos”.

De acordo com a cultura japonesa, esta prática contribui para “reduzir a pressão arterial, diminuir o stress, aumentar a energia, favorecer o sistema imunológico” e até “perder algum peso excessivo”.

Shinrin-Yoku - A arte japonesa da terapia da floresta

Qing Li

Nascente

PVP: 17,69€

No livro ShinrinYoku – A Arte Japonesa da Terapia da Floresta, o presidente da Sociedade Japonesa de Medicina Florestal assina um guia prático sobre a terapia e como praticá-la, fora e dentro de casa. Traz ainda “um mapa com as 40 florestas mais maravilhosas do mundo”, onde inclui os campos de sobreiros do Alentejo.

Este é um conceito que já chegou a Portugal, tendo sido reconhecido como Turismo de Natureza pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas.

