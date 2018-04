Quando em 1748 o Rei Jorge II decidiu que deveria festejar mais um aniversário com bom tempo – adiando a festa que deveria ser em Novembro – não poderia garantir que uma espécie de "capricho real" se converteria numa tradição duradoura da monarquia britânica. A verdade é que foi mesmo isso o que aconteceu e, 270 anos depois, o detentor da coroa mantém o hábito de celebrar dois aniversários por ano: o real, que corresponde à data efectiva de nascimento, e o oficial.

No caso de Isabel II, que chefia a monarquia britânica há 66 anos (reina desde 6 de Fevereiro de 1952, quando o pai, Jorge VI, morreu, tendo sido coroada a 2 de Junho de 1953), isso significa: que há festa a 21 de Abril, dia em que a rainha nasceu (no ano de 1926) e que é habitualmente passada em privado com a família; e festa no segundo sábado de Junho – que em 2018 calha no dia 9 – para celebrar com os súbditos, em público, o aniversário oficial.

Neste sábado, o aniversário real foi assinalado em público por três distintas salvas de canhões: 41 tiros em Hyde Park, 21 tiros em Windsor Great Park e 62 tiros junto à Torre de Londres. O número de disparos não é aleatório e está detalhadamente explicado no site oficial da família real britânica.

Quando nasceu em Mayfair, Londres, a família da princesa Isabel não imaginaria que um dia viesse a ser rainha. Porém, o destino mudou em Dezembro de 1936, quando o tio dela, o Rei Eduardo VIII, abdicou do trono. O título passou então para o Duque de Iorque, o pai de Isabel, transformado em Rei Jorge VI, deixando a princesa – que foi baptizada como Isabel Alexandra Maria – como primeira na linha de sucessão ao trono.

Depois da festa privada deste sábado, segue-se a 9 de Junho o aniversário oficial da monarca com o mais longo reinado ainda em curso. Isabel II e a família participarão no desfile de estandartes conhecido como Trooping the Colour, uma gigantesca parada em Londres, com início e fim no Palácio de Buckingham, e no qual participarão mais de 1400 militares, duas centenas de cavalos e 400 músicos. A Real Força Aérea britânica fecha tradicionalmente a festa pública do aniversário oficial em Junho, sobrevoando a zona do palácio, com a família real a assistir a partir de uma das varandas da residência oficial dos monarcas.