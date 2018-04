A 1 de Junho de 2017, quando esteve no Tribunal de Trabalho, a Carlos Costa foi perguntado se conhecia a Parvalorem e respondeu: “Conheço, como é óbvio, porque faz parte do perímetro público, mas não tenho qualquer relação com ela, nem é uma entidade que tenha relações com o governador do Banco de Portugal.” Na gravação, a que o PÚBLICO teve acesso, perguntaram-lhe ainda se o BdP tinha “relações” com o mesmo veículo comercial, tendo o governador explicado: “Imagino, mas tenho de verificar, só posso dar a resposta por escrito. Tenho de consultar os serviços se ela está dentro do perímetro das entidades sujeitas a acompanhamento do ponto de vista de nomeação dos órgãos sociais. Mas não sou capaz neste momento de afirmar, porque são, como imagina, um grande número, teria de ter a lista para verificar.”

Ao ser interpelado sobre se “o BdP concedeu autorização à Parvalorem para o exercício das funções”, designadamente “de recuperação de crédito”, Carlos Costa declarou que “se ela executa funções no âmbito do RGIC [Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras], terá necessariamente de dispor de uma autorização do BdP”. “[Mas] não estou em condições de confirmar”, acrescentou. “O que direi é que somos diligentes na aplicação do RGIC e, se ela preenche os requisitos necessários ou as exigências de autorização, terá de pedir autorização com todas as consequências decorrentes.”

Posteriormente, o director adjunto jurídico do BdP, Gonçalo Castilho dos Santos, informou, por escrito, o Tribunal do Trabalho que a Parvalorem não se encontra “sujeita à supervisão do BdP” e que este não lhe concedeu “qualquer autorização para o exercício de funções de recuperação de créditos vivos, na medida em que tais operações bancárias envolvem a prática de operações bancárias” que estão “reservadas às instituições de crédito” e “não podem ser conduzidas por entidades comerciais simples”. Seguiram-se vários parágrafos em que o BdP discorre sobre as leis em vigor.

No final de Junho, a 26, foi a vez de Jorge Alcobia, actual director-geral da Multicert, da área da cibersegurança, prestar declarações no Tribunal de Trabalho no mesmo processo.

Em 2012, Alcobia trabalhava na Roland & Berger, pelo que o seu testemunho foi requerido “pelos conhecimentos apurados dos factos”, tendo avançado que começou a colaborar com o BPN enquanto consultor externo, “talvez dez dias depois da nacionalização”. E manteve-se no BPN em “permanência”, até “dois, três meses depois da venda ao Banco BIC”.

Alcobia continuou a contar que “mais próximo da data em que foi efectiva a venda” do BPN, formalizada em Março de 2012, “o Banco BIC colocou um conjunto de condições” para “adquirir” activos: “Não queriam créditos que estivessem ligados a accionistas da SLN, coisas desse género. E, portanto, havia créditos bons, bons no sentido em que não tinham provisões e estavam a correr normalmente.” Esses o comprador recusou-os e o Estado aceitou, para garantir que a venda se fazia.

O Governo de Passos Coelho e o BdP fecharam os olhos para facilitar a venda do BPN ao BIC e libertar o comprador “de ter de vir a constituir provisões adicionais”, caso os créditos entrassem em incumprimento.

Por lei “um banco tem de ter um capital mínimo” e “que implica um equilíbrio entre os activos e os passivos”, o que “exige um esforço enorme”, nomeadamente, quando se trata de uma instituição de “pequena dimensão, lembrou Jorge Alcobia. Sublinhou que uma “empresa comercial”, como é o caso da Parvalorem, “não tem esse problema de ter esse capital tão grande. No limite poderia funcionar com cinco mil euros de capital social”.

“O Banco de Portugal raramente dá pareceres formais positivos, a dizer: ‘Sim, façam.’ É muito mais: ‘Nós não nos vamos opor a que a coisa seja feita dessa maneira.’ E, portanto, o que me lembro disso é um email trocado, penso que até escrito pelo dr. Norberto Rosa, em que teria abordado o Banco de Portugal sobre este tema e teria obtido um ok, ou pelo menos uma não oposição”, mencionou Jorge Alcobia. Cristina Ferreira