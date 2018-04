O Wolverhampton, do treinador português Nuno Espírito Santo, sagrou-se neste sábado campeão do Championship, a segunda liga inglesa de futebol, após golear fora o Bolton, por 4-0, na 44.ª e antepenúltima jornada.

PUB

O quarto título da história dos 'Wolves", que estava à distância de um ponto, surgiu já depois de a equipa liderada ter garantido, matematicamente, a subida, na anterior ronda.

Com Ruben Neves, Diogo Jota e Hélder Costa no”'onze” e Roderick no banco, o Wolverhampton impôs-se ao conjunto de Filipe Morais com golos de Douglas (16 minutos), Afobe (45’+1’), Diogo Jota (53’), assistido por Hélder Costa, e Coady (66’), de penálti.

PUB

PUB