O Paços de Ferreira e o Belenenses empataram neste sábado 1-1, em jogo da 31.ª jornada da I Liga de futebol, disputado na Mata Real, que mantém os pacenses próximos da zona de descida da prova.

Um golo de Luiz Phellype, aos 13 minutos, colocou a equipa pacense na frente do marcador, mas os "azuis" do Restelo igualaram no arranque da segunda metade (46'), através de Maurides.

Com este empate, o Paços de Ferreira subiu ao 15.º lugar com 29 pontos, os mesmos de Moreirense e Vitória de Setúbal, 13.º e 14.º classificados, respectivamente, mas conta apenas mais três do que o Estoril, 17.º e primeira equipa abaixo da linha de despromoção, que recebe ainda neste sábado o Benfica, enquanto o Belenenses ocupa um tranquilo 11.º lugar com 34 pontos.

