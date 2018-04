Depois de vencer na temporada passada a Supertaça de Inglaterra, a Taça da Liga inglesa e a Liga Europa, José Mourinho deu neste sábado um importante passo para conquistar o quarto troféu como treinador do Manchester United. No Estádio de Wembley, os “red devils” estiveram a perder, mas deram a volta ao Tottenham (2-1) e garantiram a presença na final da Taça de Inglaterra, onde vão defrontar o vencedor da meia-final entre o Chelsea e o Southampton, que se disputa neste domingo.

A jogar em Wembley, a casa do Tottenham nesta temporada, a equipa de José Mourinho viu-se em desvantagem logo aos 11 minutos, após um golo do internacional inglês Dele Alli. Num bom jogo de futebol, o Manchester United reagiu bem e empatou pouco depois: aos 24’. Pobga assistiu Alexis Sanchez e o chileno, de cabeça, fez o 1-1.

Na segunda parte, o jogo manteve-se aberto, mas seriam os “red devils” a chegarem ao golo da vitória. Aos 62’, Alexis Sanchez ganhou espalo na esquerda, centrou rasteiro, Lukaku fez um ligeiro desvio e o espanhol Ander Herrera, com um remate forte, fez o 2-1, garantindo a Mourinho a possibilidade de vencer a Taça de Inglaterra pela segunda vez: em 2006-07, no comando do Chelsea, o treinador português venceu a competição após derrotar na final precisamente o Manchester United - golo de Drogba a quatro minutos do final do prolongamento.

