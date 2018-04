O Feirense derrotou neste sábado em casa o Vitória de Guimarães, por 2-1, em jogo da 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e somou três pontos importantes na luta pela manutenção.

PUB

Com quatro derrotas e um empate acumulados nas últimas cinco jornadas, o Feirense regressou às vitórias com golos de João Silva (12 minutos) e Briseño (85'), depois de Raphinha ter inaugurado o marcador a favor dos vimaranenses (11').

Com 27 pontos, o Feirense subiu provisoriamente ao 17.º lugar e cedeu o último posto ao Estoril Praia (26), que recebe neste sábado o tetracampeão Benfica, segundo classificado, enquanto o Vitória de Guimarães segue no nono lugar, com 37 pontos.

PUB

PUB