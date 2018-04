FC Porto e Benfica cumpriram a sua obrigação e venceram os seus jogos, depois do Sporting ter ganho o jogo fora contra o Valongo (3-5), realizado na passada quinta-feira e referente à 21ª jornada o campeonato nacional. Após estes triunfos, FC Porto e Benfica mantêm-se em igualdade pontual e a um ponto do líder Sporting.

Entre "dragões" e "águias", foram estas as que tiveram a tarde mais tranquila. Frente ao Paço de Arcos, os "encarnados" infligiram uma pesada derrota aos visitantes, vencendo por dez golos de vantagem (10-0), nove dos quais foram marcados no segundo tempo.

Desde o primeiro minuto, o Benfica estabeleceu-se como a equipa dominadora e o Paço de Arcos deu de bom grado a iniciativa de jogo aos “encarnados”. Instalados na meia-pista adversária, as “águias” iam criando ocasiões de perigo que, para frustração dos jogadores, não estavam a ser materializadas. O guardião do Paço de Arcos, Diogo Rafael, ia protagonizando uma série de boas intervenções e adiando o primeiro golo dos “encarnados”.

Ao minuto 12, Diogo Rafael sofreu uma falta no interior da área da equipa de Paço de Arcos. João Rodrigues, melhor marcador do Benfica no campeonato, na conversão da grande penalidade permitiu a defesa de Diogo Rodrigues. Sem desistir do lance, recuperou a bola e rematou a meia altura, colocando a bola fora do alcance do guarda-redes. Até ao intervalo, a dinâmica de jogo — bem como o marcador — não sofreu qualquer alteração e as equipas foram para os balneários separadas por um golo.

A “chuva de golos” aconteceu no segundo tempo. Aos 3’, João Rodrigues bisou no encontro, assinando o seu 32.º golo no campeonato e ficando apenas a um de Emanuel Garcia, jogador do Juventude de Viana, na lista de melhores marcadores da prova. O Benfica não abrandou e Carlos Nicolia, jogador argentino das “águias”, colocou os “encarnados” a vencer por três bolas a zero. Valter Neves fez o 4-0 aos 11’ e aos 16’, Miguel Rocha, através de um poderoso remate colocou os “encarnados” com cinco golos de vantagem.

O Paço de Arcos nem conseguia reagir à súbita eficácia "encarnada" que, na jogada seguinte, voltaram a marcar, através de Miguel Rocha. Valter Neves fez o 7-0 e Jordi Adroher o 8-0. A dois minutos do fim, Miguel Rocha completa o hat-trick, com a dezena de golos a ficar completa através de um golo no último segundo de Jordi Adroher, na conversão de um livre directo.

Barcelos ainda assustou, mas “dragões” levaram a melhor

O FC Porto estava obrigado a vencer o Óquei e Barcelos, para não deixar os “leões” escaparem na liderança do campeonato. Nos primeiros minutos de jogo, as equipas encaixaram e, através de transições rápidas, tentaram surpreender o adversário.

O marcador foi, finalmente, inaugurado quando faltavam nove minutos para o intervalo (16’), através de um golo de Jorge Silva que, no interior de área do Barcelos, encontrou espaço para rematar à meia volta. Apesar da rápida reacção, Ricardo Silva, guarda-redes dos visitantes não conseguiu impedir o golo “azul-e-branco”.

A equipa de Barcelos não se deixou ir abaixo e, através do jogador espanhol, Juan López, conseguiu repor a igualdade na partida. Uma "picadinha" por cima de Nélson Filipe deu alento aos minhotos que, trinta segundos depois, deram mesmo a volta ao marcador (1-2). João Almeida recuperou a bola no meio-campo portista, entrou na área e colocou a bola no ângulo superior esquerdo. As equipas foram para os balneários com os visitantes por cima no marcador.

O FC Porto entrou empenhado em dar a volta no marcador e, tal como o Barcelos, conseguiu fazê-lo no intervalo de dois minutos. Gonçalo Alves, aos 2’ do segundo tempo, deu a volta à baliza e uma falha de marcação fez com que o guarda-redes Ricardo Silva ficasse colado ao poste esquerdo. Com o poste direito aberto, o jogador aproveitou para fazer o empate (2-2), que foi desfeito pelo mesmo jogador que no "um-contra-um" levou a melhor sobre o guarda-redes do Barcelos (3-2).

Na sequência do lance, Hugo Costa levou cartão azul por protestos e os “dragões” aproveitaram a superioridade numérica, ampliando a vantagem através de um golo de Reinaldo Garcia que, com alguma sorte à mistura, chegou ao fundo das redes do Óquei de Barcelos. Hélder Nunes fez o 5-2 aos 7’ e Gonçalo Alves o 6-2.

Com 9 minutos de jogo, o FC Porto vencia por quatro, mas, num ápice, a dinâmica de jogo mudou. Aos 16’, Marinho, camisola 77 do Barcelos reduziu para os visitantes (6-3) e Rúben Sousa colocou a bola no fundo das redes “azuis-e-brancas”, depois de uma iniciativa individual (6-4).

O FC Porto jogava com nove faltas há já vários minutos e, a dois minutos do fim, o Óquei de Barcelos teve a oportunidade de colocar a diferença em apenas um golo. Marinho, na conversão do livre directo, não conseguiu enganar Nélson Filipe e, a 16 segundos do fim, Jorge Silva faz o golo final da tarde, confirmando a vitória suada do conjunto “azul-e-branco” por 7-4.

Texto editado por Jorge Miguel Matias

