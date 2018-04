O Bayern de Munique, que já garantiu a conquista do seu sexto título consecutivo na liga alemã de futebol, dilatar a sua vantagem na prova neste sábado, ao vencer por 3-0 o Hannover, em jogo da 31.ª jornada da Bundesliga.

Depois de uma primeira parte sem golos, coube a Thomas Muller, aos 57 minutos, inaugurar o marcador em Hannover, com o polaco Robert Lewandowski a confirmar a supremacia dos visitantes, aos 73 minutos. Antes do apito final, Sebastian Rudy marcaria também, aos 89 minutos, colocando o Bayern de Munique com 78 pontos, mais 23 pontos do que o Schalke 04, segundo e com menos um jogo.

Já o Hoffenheim subiu ao quinto lugar, que dá acesso directo à Liga Europa, ao vencer o RB Leipzig, por 5-2, num encontro onde os visitantes venciam ao intervalo por 3-0. O Hertha Berlim, por seu turno, foi ao reduto do sétimo classificado, o Eintracht Frankfurt, bater a equipa da casa, por 3-0, segurando o nono lugar, ameaçado pela vitória do Estugarda sobre o Werder Bremen por 2-0. No fundo da tabela, o Hamburgo, penúltimo, conquistou uma importante vitória, por 1-0, sobre o Friburgo, antepenúltimo.

