Com uma exibição imponente no Metropolitano, em Madrid, o Barcelona não deu neste sábado qualquer hipótese ao Sevilha e, com goleada (5-0) garantiu pela 29.ª vez a conquista da Taça do Rei. Os “blaugrana”, que na próxima semana asseguram o título de campeão espanhol, troféu que não vencem desde 2015-16, se derrotarem o Deportivo da Corunha, bateram os andaluzes com golos de Luis Suarez (14’ e 40’), Lionel Messi (31’), Inesta (52') e Coutinho (69')

Após o fiasco na segunda mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões, onde foram eliminados pela AS Roma, o Barcelona pode no espaço de uma semana garantir a “dobradinha” em Espanha, proeza que os catalães já não conseguem desde 2014-15.

Para já, “blaugrana” asseguraram a conquista da Taça do Rei, num jogo com pouca história. Claramente superior, o Barcelona colocou-se na frente do marcador aos 14’, por Luis Suarez, assistido por Philippe Coutinho. Sem que os sevilhanos mostrassem capacidade de reacção, a equipa de Ernesto Valverde não baixou o ritmo e, sem surpresa, ampliou a vantagem com um bom golo de Lionel Messi. Em cima do intervalo, o internacional argentino assistiu Suarez e o uruguaio bisou na partida, colocando o marcador ao intervalo em 3-0.

O arranque dos últimos 45 minutos mostrou um Sevilha mais afoito, mas a audácia andaluza durou muito pouco: aos 52’, Messi fez a sua segunda assistência e ofereceu ao capitão Inesta, que no final da época vai abandonar o Barcelona, o 4-0. O desaire começava a tornar-se pesado para os sevilhanos, mas não se ficou por aí. Após Lenglet jogar a bola com a mão na área, o árbitro assinou penálti e Messi permitiu que Coutinho marcasse. O brasileiro não desperdiçou e, a 20 minutos do fim, fixou o resultado final.

Foi apenas a terceira vez em 114 edições da Taça do Rei que o jogo decisivo terminou com uma diferença de cinco golos. Athletic Bilbau (1915, contra o Espanyol) e Real Madrid (1980, frente ao Castilla), tinham sido as outras equipas a conseguirem o feito.

