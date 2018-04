O Benfica quase complicava um pouco mais a sua vida no campeonato, neste sábado, no terreno do último classificado, o Estoril. Depois de uma boa primeira parte, um início de segundo tempo desastroso e uma desinspiração quase total em frente da baliza adversária, estiveram muito perto de fazer com que a já difícil hipótese de os “encarnados” chegarem ao título se tornasse quase matematicamente impossível. Valeu aos benfiquistas um golo de Salvio, já no período de compensação, que lhes ofereceu um difícil triunfo por 2-1.

Foto Mário Cruz / Lusa

O Benfica até começou bem o jogo. Rui Vitória apostou na mesma equipa que tinha perdido no passado fim-de-semana com o FC Porto, na Luz, e perante um adversário que não é capaz de esconder as suas limitações, os actuais campeões nacionais dominaram. Pressionando muito à frente do seu meio-campo, os benfiquistas quase não deixavam respirar os adversários, que perdiam muitas bolas, permitindo ataques velozes às “águias”. Foi assim que o Benfica inaugurou o marcador, com Zivkovic a servir Rafa e o português a marcar.

Positivo/Negativo Positivo Zivkovic Foi dos que mais lutou na equipa do Benfica. No meio-campo, se Fejsa esteve bem a “destruir”, Zivkovic esteve bem a “construir”. Fez uma assistência belíssima para o primeiro golo dos “encarnados” e bateu-se até ao fim.

Positivo Lucas Evangelista O brasileiro, totalista na equipa do Estoril esta época, voltou a revelar pormenores de qualidade, numa equipa em que ela não abunda. Negativo Rafa Aos poucos conseguiu um lugar na equipa “encarnada”, fruto do dinamismo que muitas vezes injecta. O jogo de ontem foi o seu 10.º consecutivo nessa condição. E até marcou. O problema do extremo português é que falhou pelo menos outras três ocasiões na cara do golo. Não pode falhar tanto.

Uma raridade como se veria mais tarde e até ao final do encontro. O ex-bracarense teve uma série de ocasiões de golo flagrantes, nas quais surgiu isolado frente ao guarda-redes estorilista, mas falhou todas elas.

Perdulário e um início do segundo tempo de desnorte fizeram com que o Benfica perdesse o controlo do jogo. O Estoril entrou bem para a segunda parte e fez aos benfiquistas aquilo que estes lhes tinham feito a eles. Pressionaram no meio-campo adversário e forçaram o erro. E, na sequência de um livre, Halliche colocaria de novo o marcador empatado, tornado o resto do jogo um “pilha de nervos” para o Benfica.

Obrigados a marcar se não quisessem oferecer a possibilidade de o FC Porto distanciar-se mais e o Sporting aproximar-se, os “encarnados” passaram a jogar muitas vezes individualmente. Só que a pressão era muita e sucederam-se as chances de golo falhadas — embora Evangelista ainda tenha acertado num poste da baliza de Varela.

Foi só nos descontos, após um cruzameto de Grimaldo, que o suplente Salvio evitou um comprometedor tropeção do Benfica numa altura crucial do campeonato, fazendo com que os “encarnados” passem pelo menos duas noites em primeiro na classificação, a sonhar com o título.

