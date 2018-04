A polícia de Omã, afirmou neste sábado que já conhece as causas da morte do músico sueco Tim Bergling, um DJ super-estrela conhecido pelo nome artístico Avicii, que morreu na sexta-feira, aos 28 anos, e descarta a possibilidade de ter havido crime.

As autoridades à frente da investigação disseram ao canal de televisão sueco SVT News que já tinham reunido todas as informações sobre as circunstâncias da morte do DJ: “Temos todas as informações. Sabemos o que aconteceu, mas não podemos revelar aos meios de comunicação”, disseram, segundo o jornal alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung. As autoridades acrescentaram ainda que não procuram suspeitos pela morte porque “não há provas que sugiram um crime”.

Avicii, 28 anos, foi encontrado morto na sexta-feira, num hotel em Mascate, capital da Omã. “A família está devastada e pedimos a todos que respeitem a privacidade neste período difícil”, lê-se no comunicado através do qual a sua representante, Ebba Lindqvist, confirma a morte do DJ.

Os problemas de saúde de Avicii eram conhecidos: em 2014 removeu o apêndice e a vesícula biliar e sofria de pancreatite aguda, provocado pelo consumo excessivo de álcool.

Depois das primeiras notícias que davam conta da sua morte, as homenagens sucederam-se. Para além das palavras dos colegas de profissão, como Calvin Harris, Hardwell ou David Guetta, também o primeiro-ministro sueco usou o Instagram para deixar uma mensagem de pesar. “Foi um dos maiores músicos suecos da actualidade”, escreveu Stefan Löfven.

Ainda em jeito de homenagem, diferentes discotecas de Estocolmo fizeram um minuto de silêncio, às 0h sábado, em memória de Avicii. Também na capital sueca, ao longo desta tarde, centenas de fãs juntaram-se na praça Sergel para lembrarem o músico.

