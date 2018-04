Patrícia de Melo Moreira, da Agência France-Presse (AFP), é a grande vencedora do prémio de fotojornalismo Estação Imagem, que ao fim da manhã deste sábado divulgou o seu palmarés em Coimbra, a terceira cidade que o acolhe (depois de Mora e de Viana do Castelo).

Moreira venceu com o trabalho Verão Negro, sobre os incêndios que assolaram o país no ano passado, com as consequências trágicas que todos conhecemos, tornando-se a primeira mulher a arrecadar o prémio principal do Estação Imagem, que vai já na sua nona edição.

O júri que seleccionou os melhores trabalhos enviados à nona edição deste prémio que é o ponto alto de um dos mais importantes encontros de fotografia documental da Península Ibérica é presidido pelo espanhol Santiago Lyon, presidente do comité de avaliação do World Press Photo 2013 e antigo director de fotografia da agência de notícias norte-americana Associated Press, e inclui os fotojornalistas Sara Naomi Lewkowicz, norte-americana com dois World Press Photo (WPP) no currículo, Marco Longari, responsável de fotografia da AFP para o continente africano, e Tanya Habjouqa, fotógrafa jordana vencedora de um WPP.

O prémio está aberto a jornalistas portugueses dos PALOP e da Galiza, bem como a estrangeiros que aí residam, e é atribuído em oito categorias, todas no valor de mil euros, à excepção da última (1500 euros): Notícias, Assuntos Contemporâneos, Vida Quotidiana, Arte e Espectáculos, Ambiente, Série de Retrato, Desporto e Fotografia do Ano.

Além do grande prémio destes encontros, o Estação Imagem 2018 (três mil euros), são atribuídas ainda duas bolsas (quatro mil euros cada) para que outros tantos fotojornalistas possam, ao longo do ano, desenvolver projectos documentais nas regiões de Coimbra e do Minho. A escolha recaiu esta manhã sobre Gonçalo Delgado, que vai fotografar a relação das famílias do Minho com a agricultura, e Bruno Silva, que propôs abordar a "problemática da saudade" na cidade dos estudantes. O resultado do seu trabalho de reportagem no terreno dará origem, em 2019, a um livro e a uma exposição, a inaugurar em Coimbra ou Viana do Castelo no âmbito da próxima edição dos prémios.

Os encontros Estação Imagem começaram a 17 de Abril e invadiram pela primeira vez Coimbra com um intenso programa de exposições que inclui uma retrospectiva de Michael Nichols, um veterano que fotografa a natureza para a revista National Geographic; o trabalho do italiano Marco Longari em África, fotojornalista da agência de notícias France Presse que tem acompanhado as lutas políticas naquele continente; um ensaio tocante sobre um triângulo amoroso da terceira idade, com assinatura de Isadora Kosofsky, uma freelancer de Los Angeles; ou um retrato da comunidade cristã no Líbano feito pelo repórter de guerra Patrick Baz.

A exposição com os trabalhos vencedores divulgados ao fim da manhã deste sábado será inaugurada a 2 de Junho no Convento São Francisco, onde poderá ser visitada até 10 de Julho.

