O actor norte-americano Verne Troyer morreu neste sábado, aos 49 anos, segundo informou a família através das redes sociais. Troyer participou em filmes da saga Austin Powers (1999-2002), nos quais deu corpo à personagem Mini-Me, uma versão em miniatura do Dr. Evil. Um papel que só era possível porque o actor media apenas 81 centímetros de altura, devido a uma mutação genética que o levou a sofrer de uma displasia óssea e de nanismo.

"É com grande tristeza e corações incrivelmente pesados que escrevemos que Verne morreu hoje", lê-se em mensagens publicadas no Facebook e no Instagram. "Ao longo de anos, ele teve de lutar e ganhou, lutou e ganhou, lutou e batalhou ainda mais, mas infelizmente desta vez foi de mais", acrescenta a mensagem.

Apesar da sua estatura física – ou mesmo por causa dela – Verne foi bastante activo no mundo do cinema e da televisão, interpretando diversos papéis em distintas produções feitas quer para o pequeno ecrã quer para o grande. Foi Griphook em Harry Potter e a Pedra Filosofal, o primeiro da saga Harry Potter, de 2001. De novo ao lado de Mike Myers – o actor principal em Austin Powers – participou também em O Guru do Amor (2008). Antes tinha feito parte da banda que entra em Grinch (2000). Em TV fez um pouco de tudo, desde reality shows como o Big Brother Celebridades no Reino Unido a séries, filmes e servindo ainda como apresentador em programas de wrestling.

O actor tinha sido internado no inicio de Abril num hospital de Los Angeles. Sofria de alcoolismo, razão que já tinha levado ao seu internamento em 2017.

