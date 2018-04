Este é o terceiro episódio do Sem Filtro, o novo programa de debate do PÚBLICO em parceria com a RTP e com o Conselho Nacional da Juventude (CNJ). Nele participam Liliana Borges, jornalista do PÚBLICO, Hugo Carvalho, presidente do CNJ, e Catarina Marques Rodrigues, jornalista da RTP. O convidado desta semana foi o apresentador Fernando Alvim.



Da atualidade foi discutida a lei da paridade, a aprovação das salas de chuto e os acordos de regime.



Pode ver ou rever o segundo episódio, emitido na passada sexta-feira, neste link. O convidado foi o director do PÚBLICO, David Dinis, que alimentou a discussão sobre a falta de dinheiro na saúde, o ensino de línguas estrangeiras na escola pública e a crise no Sporting.



Pode ainda ouvir o programa Sem Filtro no SoundCloud e no iTunes.