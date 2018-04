A caixa de email do presidente da Associação Portuguesa de Bombeiros Voluntários, Rui Silva, encheu-se com protestos às afirmações de um perito em incêndios norte-americano Mark Beighley, que apresentou esta sexta-feira um relatório em parceria com o Instituto Superior de Agronomia. Mas Rui Silva não entende a indignação: afinal o especialista disse o que várias comissões independentes já concluíram ao longo dos últimos anos.

PUB

Refere-se ao facto de os bombeiros não usarem ferramentas manuais nos rescaldos, de dependerem demasiada da água para combaterem os fogos e de na maior parte das vezes ficarem na estrada à espera das chamas.

E lembra, por exemplo, que os bombeiros espanhóis que o ano passado vieram ajudar a combater os fogos não trouxeram camiões com água, mas ferramentas manuais e pinga-lumes para usar o fogo como arma de combate. O presidente da APBV explica que na maior parte das corporações nem existem ferramentas manuais adequadas para combater os fogos, algo que diz não é culpa dos bombeiros. “A culpa é da legislação e dos sucessivos Governos”, aponta.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Uma reacção bastante diferente da do presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP), Jaime Marta Soares, que adopta um tom indignado. “Os bombeiros portugueses não têm nada a aprender com os norte-americanos. Eles é que têm que aprender com as técnicas dos portugueses”, lança Marta Soares, que puxa dos galões para insistir que os bombeiros portugueses “estão ao nível dos melhores do mundo”.

O dirigente da Liga reconhece que muitas vezes os bombeiros são obrigados a ficar nas estradas à espera das chamas mas diz que a culpa é dos comandantes da Autoridade Nacional da Protecção Civil (ANPC). “O fogo combate-se onde ele está. É um erro ficar à espera dele na estrada”, afirma Marta Soares. “Os bombeiros só obedecem”, completa. Rui Silva também aponta o dedo à ANPC, que diz dar essas orientações para “evitar acidentes”

Marta Soares contesta igualmente um dos dados do relatório: Portugal perdeu 14 mil bombeiros numa década. “Isso não é verdade”, garante. Já Rui Silva acredita nos números que atribui à falta de incentivos ao voluntariado e à condição sócio-económica de muitos potenciais candidatos. Por isso, defende mais contrapartidas para os voluntários como a isenção do pagamentos de propinas nas universidades ou benefícios a nível do tempo de serviço das reformas.

PUB