Nenhum apostador acertou na chave vencedora do Euromilhões desta sexta-feira, no valor de 130 milhões de euros. Por isso, na próxima terça-feira, o primeiro prémio do concurso será de 138 milhões de euros.

PUB

Em Portugal, não houve também apostadores a acertar no segundo prémio, no valor de 653 mil euros. Já o terceiro prémio, de 25 mil euros, saiu a 18 apostadores, dois dos quais em Portugal.

PUB