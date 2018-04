O Complemento Solidário para Idosos (CSI) foi atribuído a 165.428 beneficiários em Março, mais 30 do que no mês anterior e mais 1679 face ao período homólogo, segundo dados da Segurança Social divulgados nesta sexta-feira.

No total de prestações atribuídas, 116.393 foram concedidas a mulheres (70,4% do total) e 49.035 a homens (29,6% do total). Segundo dados publicados no site da Segurança Social, a maior parte dos beneficiários reside no distrito do Porto (27.343), seguindo-se Lisboa (24.422) e Braga (12.257). O Complemento Solidário para Idosos é um apoio em dinheiro pago mensalmente às pessoas com mais de 66 anos, com baixos recursos financeiros.

Relativamente à prestação social para a inclusão, as estatísticas do Instituto da Segurança Social indicam que em Março foi atribuída a 68.927 beneficiários, mais 225 face ao mês anterior (68.702), representando um acréscimo de 0,3%.

"O aumento verificado em 2018, comparativamente com o ano anterior, é justificado pela conversão oficiosa das pensões sociais de invalidez nesta prestação", explica o Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) na Síntese de Informação Estatística da Segurança Social que acompanha os dados.

