Estão aprovadas novas alterações à lei da nacionalidade que alargam o acesso dos filhos de estrangeiros nascidos em Portugal à nacionalidade originária, assim como passam a permitir a naturalização como portuguesas a pessoas que, tendo pais estrangeiros residentes em Portugal independentemente de estarem legais, nasceram em território nacional e que aqui residam há pelo menos cinco anos - até aqui exigiam-se seis anos.

PUB

Toda a esquerda (PS, BE, PCP e PEV) votou a favor, assim como o PAN, num total de 118 votos. Os 16 deputados do CDS-PP presentes votaram contra e os 79 do PSD abstiveram-se.

O texto aprovado veio substituir os projectos de lei que o PSD, BE, PCP, PS e PAN entregaram no ano passado na Assembleia da República mas que na discussão na especialidade acabaram por dar lugar a um projecto de lei que agregou medidas propostas por todos e outras que resultaram de um encontro de posições.

PUB

Em termos regimentais, BE, PCP, PS e PAN tiveram que retirar os seus projectos de lei. E o do PSD, apesar de ter contribuído para a discussão, foi levado à votação em plenário pela bancada e acabou chumbado, como expectável - só o PAN votou ao seu lado. Os sociais-democratas propunham, por exemplo, que pudesse ser atribuída nacionalidade portuguesa aos bisnetos de portugueses, mesmo que os pais e avós destes não o fossem.

PUB