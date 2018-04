Duplamente açoriano

Sobre o caso das viagens dos deputados insulares, duplamente participadas, não sei avaliar o enquadramento legal, mas posso analisar o princípio. Um dos principais visados, Carlos César, argumenta que recebe uma comparticipação por ser deputado, como todos os deputados, e outra como açoriano, como todos os açorianos, e por ser uma coisa não deixa de ser a outra, com todos os direitos inerentes.

Discordo. Quando se recebe algo, nunca é simplesmente pelo direito de receber, sem mais. Há sempre uma contrapartida subjacente e a avaliação do certo ou errado tem que olhar para aí, muito especialmente se a origem dos fundos for o erário público.

Imaginemos um aluno que tem direito a uma bolsa de estudo para comprar livros escolares, oferecida pela autarquia. Faz sentido beneficiar de outra bolsa para o mesmo fim, oferecida por exemplo, pela entidade patronal do encarregado de educação? Faz sentido receber a dobrar para a mesma coisa? Penso que não e nem coloco o cenário de ele receber o dinheiro e nem sequer comprar os livros.

Por outro lado, o subsídio atribuído aos deputados insulares já é positivamente diferenciado face aos do continente. Portanto a ser confirmada a situação, Carlos César e os demais, estariam a ser duplamente beneficiados por serem açorianos, para o mesmo fim. E ele só é açoriano uma vez. Quanto ao argumento do está bem porque “sempre foi assim”, nem vale a pena comentar.

Carlos J F Sampaio, Esposende

Vítor Gaspar

Vitor Gaspar, agora no FMI, disse que o investimento público em Portugal foi dos piores do mundo. No tempo que governou em Portugal, e quem lhe sucedeu, o que era público não prestava porque era “mal gerido” e venderam a estrangeiros muito do melhor investimento – público – que possuíamos... E os lucros, que esses estrangeiros cá obtiveram, não ficam em Portugal - vão para eles! Há quem tenha memória.

António José de Matos Nunes da Silva, Oeiras

O protagonismo excessivo dos professores

Está marcada para 19 de Maio nova manifestação dos professores. O secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, diz que o destinatário do protesto é o Governo e não os alunos. Não ponho em causa, de forma alguma, o direito de manifestação, seja de quem for, mas parece-me que os professores têm um excessivo protagonismo mediático na sociedade portuguesa, desproporcionado em relação à classe profissional que representam. Diria mesmo que os professores estão convencidos de que são o centro do mundo e que, depois deles, só o dilúvio! Não vou afirmar que este relevo, nitidamente exagerado, está relacionado com as ambições sindicais de Mário Nogueira ou que andam a reboque dele, mas o conflito muito empolado com o anterior Governo do PS e o que se passa agora são prova eloquente do que estou dizendo. Num país que tem elevado défice do conhecimento, seria bem melhor que os professores procurassem aperfeiçoar os ensinamentos que ministram nas escolas, para que os portugueses ficassem a saber mais. Não se contesta a nobreza e a extrema utilidade da função docente, mas deverá ser exercida com discrição, que é o que tem faltado.

Simões Ilharco, Lisboa

