A Coreia do Norte vai suspender os testes nucleares e de mísseis balísticos intercontinentais e irá desmantelar as instalações nucleares, anunciou através da agência de notícias oficial do regime, a Korean Central News Agency (KCNA).

"A partir do dia 21 de Abril, a Coreia do Norte vai terminar os testes nucleares e lançamento de mísseis balísticos intercontinentais", anunciou a agência de notícias, citada pela Coreia do Sul.

PUB

Já está quinta-feira o Presidente da Coreia do Sul afirmava que o líder norte-coreano, Kim Jong-un, não impõe condições para aceitar um plano de desnuclearização. A Coreia do Norte admitiu no passado a possibilidade de abdicar do seu programa nuclear, na década de 1990, mas sempre tendo como contrapartida a saída das tropas norte-americanas da Coreia do Sul.

PUB

A decisão anunciada esta sexta-feira terá sido tomada depois de um encontro do partido de Kim Jong-un, escreve a BBC.

O anúncio vem na sequência de um conjunto de reuniões entre as Coreias com vista à possível assinatura de um acordo de paz – que poria fim ao armistício que vigora desde o fim da guerra de 1950-1953.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Para os próximos meses está ainda agendado um encontro entre o líder da Coreia do Norte e o Presidente norte-americano, Donald Trump. O encontro é histórico – os líderes dos dois países nunca se encontraram – e visa discutir a desnuclearização da Península Coreana.

Na Páscoa, Mike Pompeo, director da CIA e nomeado para substituir Rex Tillerson no Departamento de Estado, encontrou-se com Kim Jong-un. Foi o primeiro encontro ao mais alto nível desde 2000. A reunião foi confirmada esta quarta-feira por Trump no Twitter, que já tinha falado em "conversações ao mais alto nível" entre os dois países.

Podcast Fogo e Fúria: As Coreias a caminho da paz e Trump a caminho do Nobel?

PUB