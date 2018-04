É o fim de um longo reinado. O treinador francês Arsène Wenger, de 68 anos, vai deixar o Arsenal no final da época, ao fim de quase 22 anos no comando da equipa londrina.

“Após uma cuidada ponderação e conversações com o clube, sinto que a altura certa para sair é no final da época”, diz Arsène Wenger num comunicado publicado no site do Arsenal. “Estou grato por ter tido o privilégio de servir o clube por tantos anos memoráveis.”

Stan Kroenke, um dos accionistas maioritários do clube, citado no mesmo comunicado, afirma que "este é um dos dias mais difíceis" que já viveu no desporto. "Uma das razões que nos levou a apostar no Arsenal foi tudo aquilo que Arsène trouxe ao clube, dentro e fora de campo. A sua longevidade e consistência nunca vão ser igualadas”, disse o empresário.

Kroenke salienta ainda o “recorde excepcional” do francês, que se manteve durante mais de duas décadas a treinar o Arsenal e somou 823 jogos no principal escalão do futebol inglês.

Arsène Wenger comanda a equipa do Arsenal desde Outubro de 1996, tendo conquistado o campeonato em três ocasiões (1998, 2002 e 2004), além de ter vencido sete Taças de Inglaterra e sete Supertaças.

O Arsenal ocupa o sexto lugar na Premier League e deverá falhar o apuramento para a Liga dos Campões, pelo segundo ano consecutivo. O foco de Wenger e dos seus jogadores está agora virado para a Liga Europa, cuja conquista vale um lugar na próxima edição da liga milionária. Para atingir a final da prova secundária europeia os londrinos terão de ultrapassar o Atlético de Madrid.

