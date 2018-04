O Sporting garantiu esta sexta-feira a terceira presença em finais da UEFA Futsal Cup, que decorre em Saragoça, repetindo assim a façanha de 2017, impondo-se aos húngaros do Eto Györ por 6-1 no primeiro jogo da "final four", depois de uma entrada determinada, recompensada com cinco golos sem resposta na primeira parte.

Alex Merlim deu o mote dois segundos antes de cumprido o primeiro minuto de jogo, facto aproveitado por Cardinal para ampliar a vantagem com um bis (2'16'' e 10'55'') que colocou o Györ sob pressão extremamente difícil de gerir perante a qualidade demonstrada pela equipa portuguesa.

Cavinato (12'55'') e Diogo (19'56'') tornaram a missão dos húngaros praticamente impossível, fixando a diferença em expressivos 5-0, ao intervalo.

O treinador do Györ, Javi Rodriguez, três vezes vencedor da competição como jogador, teve que jogar no risco de um cinco para quatro, na tentativa de encurtar distâncias, mas acabou por expor-se demasiado. Sem qualquer esquerdino, o que limitou as opções do Györ, o técnico leonino, Nuno Dias, explorou as fragilidades do adversário, que o melhor que conseguiu foi reduzir aos 34'04".

Dieguinho (37'11'') fixou o resultado final, na sequência de um erro do Györ, em 6-1, confirmando a supremacia portuguesa.

Na outra meia-final, defrontam-se o detentor do troféu, o Inter Movistar de Ricardinho, e os catalães do Barcelona, jogo com início marcado para as 20 horas.

