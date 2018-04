O Sp. Braga venceu esta sexta-feira o Marítimo, por 2-0, com golos de Vukcevic (52') e Paulinho (87'), no jogo de abertura da 31.ª jornada da Liga, disputado no Estádio Municipal de Braga. Abel Ferreira somou a 23.ª vitória da temporada e igualou o melhor registo do clube minhoto, atingindo os mesmos 71 pontos conquistados em 2009-10 - ainda que com mais um jogo disputado -, quando Domingos Paciência discutiu com o Benfica o título de campeão até à 30.ª e última jornada.

O Marítimo voltou a falhar o ataque ao quinto lugar, do Rio Ave, num jogo em que até criou a primeira grande oportunidade de golo, num remate de Jean Cleber (12') à barra da baliza de Matheus.

Os minhotos tiveram o domínio da partida, mas foi com uma entrada determinada no segundo tempo e com um golo de Vukcevic que o Sp. Braga resolveu a questão, deixando os maritimistas sem capacidade de inverter o resultado. O golo de Paulinho, a passe de Ricardo Horta, serviu apenas para confirmar o triunfo dos anfitriões.

Com este resultado, o Sp. Braga pressiona o Sporting na discussão pelo terceiro lugar da Liga, ficando à espera que os "leões" tropecem na recepção ao Boavista.

