O Nottingham Forest, 17.º classificado do Championship – segundo escalão do futebol inglês – anunciou que vai avançar para a contratação do português Tobias Figueiredo (cedido pelo Sporting) a título definitivo depois de ter alcançado um acordo com o futebolista.

"Tem impressionado no coração da defesa e será contratado já este Verão", escreveu, no site oficial, o clube, que poderá ter de compensar o Sporting pelo valor de uma cláusula de compra de 2,3 milhões de euros referida na altura da cedência do central ao emblema britânico.

Tobias, de 24 anos, alinhou em 11 partidas com as cores do Nottingham Forest e deverá assinar por quatro épocas a partir de 1 de Julho de 2018, tendo referido, em declarações veiculadas pelas redes sociais do clube, que pretende "prosseguir carreira num clube que o fez sentir em casa".

?? He's here to stay!#NFFC are delighted to announce that @tobiasfoficial has agreed to join the club on a permanent basis.#ThatLovingFeelinghttps://t.co/aYnrOXzAZj — Nottingham Forest FC (@NFFC) April 20, 2018

