O artista, produtor e DJ sueco, Avicii, morreu nesta sexta-feira, com 28 anos. A notícia foi confirmada pelo seu agente. Foi encontrado morto em Mascate, Omã.

"É com profunda tristeza que anunciamos a morte de Tim Bergling, também conhecido por Avicii", lê-se no comunicado partilhado pelo seu agente. "A família está devastada e pede respeito nesta fase complicada." O representante do músico adiantou que não iram ser prestadas mais declarações.

Avicci tornou-se mundialmente conhecido com o êxito da música Levels. O seu sucesso mundial tornou-o num dos DJs mais bem pagos em 2012, de acordo com uma lista da Forbes. Entre os seus sucessos estão também I Could Be The One, Wake Me Up e Hey Brother.

O músico tinha feito uma pausa na carreira em 2016, depois de anunciar que se iria afastar dos palcos por tempo indefinido, por razões de saúde. Regressou em 2017, com colaborações com Rita Ora, Sandro Cavazza e Billy Raffoul.

