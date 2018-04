Após meses de espera e muita controvérsia, o Senado norte-americano aprovou, esta quinta-feira, a nomeação do republicano Jim Bridenstein para o cargo de administrador da agência espacial NASA. O nome do ex-piloto de combate da Marinha dos EUA já tinha sido sugerido há alguns meses, no entanto, a ausência de qualquer tipo de experiência profissional na área científica instalou a discussão sobre se seria o homem certo para o lugar. Mas mais (e talvez pior) do que isso, a escolha de Jim Bridenstein para o cargo tem sido criticada por se tratar de um declarado céptico sobre as alterações climáticas.

PUB

Jim Bridenstine participou nas guerras do Iraque e do Afeganistão, conseguindo um lugar na Câmara dos Representantes em 2012. Na quinta-feira, com 50 votos favoráveis contra 49, o Senado norte-americano aprovou a sua nomeação como novo administrador da agência espacial norte-americana. Minutos após a votação, a NASA dava as boas-vindas ao seu novo director no site oficial e nas redes sociais, onde não faltam comentários a sublinhar o seu perfil anticientífico e a desejar que – por falta de conhecimentos nesta área de Jim Bridenstein – os especialistas da agência acabem por gerir eles mesmos a actividade da agência espacial.

É o 13º director da NASA e é a primeira vez que um político é eleito para este cargo. O administrador anterior, Charles F. Bolden Jr., renunciou em 20 de Janeiro de 2017, o primeiro dia da Presidência de Donald Trump. O Presidente dos EUA anunciou o nome de Jim Bridenstein para o cargo em Setembro. A confirmação aconteceu depois de o Comité de Comércio do Senado ter aceitado a nomeação, em Novembro, também com uma margem estreita de apenas um voto.

PUB

E se Jim Bridenstein não agrada aos democratas pela sua falta de experiência científica, também não parece recolher a unanimidade no seu partido. Entre outras vozes, o senador republicano Marco Rubio admitiu que não estava “entusiasmado” com o perfil do novo administrador momentos antes da votação. “A NASA é uma organização que necessita ser dirigida por um profissional do espaço”, disse o senador antes de votar a favor. O seu voto, que traduziu uma mudança de posição baseada no facto de ser urgente preencher o vazio na liderança de uma instituição fundamental para a economia norte-americana, segundo explicou ao jornal USA Today, terá sido decisivo na aprovação da nomeação.

A votação também foi marcada pela presença da senadora Tammy Duckworth, democrata de Illinois, que deu o seu voto de “não” no Senado com a filha recém-nascida na mão, adianta o The New York Times.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Apesar da sua falta de experiência na área científica, Jim Bridenstine tem tentado lançar-se em assuntos do espaço. Em 2016, patrocinou um projeto de lei chamado American Space Renaissance Act, que propunha metas amplas e ambiciosas para o programa espacial do país. Embora nunca tenha chegado a uma votação, algumas das ideias apresentadas foram incorporadas na legislação.

Na memória de muita gente está uma entrevista em 2016, onde Jim Bridenstine se revelou como um céptico das alterações climáticas de origem humana: “Diria que o clima está a mudar. Sempre mudou. Houve períodos de tempo, muito antes do motor de combustão interna, em que a Terra era muito mais quente do que é hoje.” Num discurso na Câmara dos Representantes, em 2013, Bridenstine também criticou duramente o Presidente Barack Obama, defendendo que a sua Administração estava a gastar muito dinheiro na questão das alterações climáticas e acrescentou que Obama deveria pedir desculpas.

O novo administrador da NASA terá um orçamento que ronda os 20.000 milhões de dólares (16.300 milhões de euros) e quase duas dezenas de milhares de funcionários para gerir. Entre muitas outras questões que exigem a sua atenção, há decisões a tomar, por exemplo, sobre o Telescópio Espacial James Webb, cujo lançamento foi adiado para 2020, o Wide Field Infrared Survey Telescope, o processo de desenvolvimento de um foguetão pesado, o Sistema de Lançamento Espacial (SLS). Entre outros.

PUB