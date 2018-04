O ministro do Ambiente afirmou esta quinta-feira que o Governo já tomou posse administrativa do terreno situado nas Portas de Ródão para ali instalar um estaleiro no âmbito da limpeza de resíduos do rio Tejo.

"A posse administrativa foi tomada ontem [quarta-feira] e ontem e hoje está a ser feito o levantamento topográfico. Na próxima semana vai ser começado a ser montado um estaleiro, o mais confinado possível (...). O terreno tem cinco vezes mais área do que aquela que necessitamos e não ultrapassará de forma alguma um ano", afirmou João Pedro Matos Fernandes.

PUB

O governante, que falava em Vila Velha de Ródão, à margem de uma sessão de apresentação do plano de valorização do Parque Natural do Tejo Internacional (PNTI), adiantou que mesmo com a secagem dos sedimentos que vão ser retirados do rio Tejo, junto ao cais de Vila Velha de Ródão, que pode demorar três a quatro meses, espera em Outubro entregar o terreno aos proprietários.

PUB

"Mesmo com a secagem [sedimentos], que pode demorar três a quatro meses, lá para Outubro o terreno será novamente entregue aos proprietários. Requisitámos por um ano porque a lei diz que é o período mínimo para ser requisitado", frisou.

Explicou ainda que o Governo apresentou uma proposta negocial aos proprietários do terreno e que esta acabou por ser recusada devido aos valores financeiros. "Foi solicitado o dobro para alugar o terreno durante um ano. Não chegámos a acordo e, por isso, avançou-se com a requisição do terreno", disse.

O ministro sublinhou que o espaço onde vai ser instalado o estaleiro, apesar de se encontrar nas Portas de Ródão, não tem qualquer valor ambiental.

"É um terreno praticamente sem coberto vegetal. Há um parecer do ICNF que identifica quais as espécies que devem ser protegidas, e serão, que determina as horas em que se pode operar para proteger algumas aves e morcegos. O que vamos fazer é retirar aqueles sedimentos [do Tejo] sugando-os a partir do rio, depositando-os numa primeira fase, em sacos com 25 metros de comprimento que vão estar pousados numa tela impermeabilizada e, assim que estiverem secos, vão ser retirados dali", concluiu.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

João Pedro Matos Fernandes adiantou que, daqui a um mês, irão começar com três ou quatro dias de testes, com a retirada de pequenas quantidades de sedimentos, porque aquilo que se vai fazer no rio Tejo, nunca foi feito em Portugal.

Os sedimentos retirados do rio serão posteriormente depositados num aterro de resíduos banais, uma vez que não possuem nem metais perigosos nem pesticidas.

PUB