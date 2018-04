A Polícia Judiciária anunciou esta quinta-feira que constituiu oito pessoas arguidas num inquérito que investiga um esquema fraudulento na expropriação de terrenos coincidentes ou junto dos traçados das auto-estradas A32 (liga Oliveira de Azeméis a Gaia) e A41 (circunda a região do Grande Porto), no Norte do país.

Entre os arguidos há um alto funcionário de uma empresa pública, a Auto-Estradas do Douro Litoral (AEDL), que era o responsável pelos processos de expropriação daquela entidade. É suspeito de corrupção. O esquema, diz a PJ em comunicado, terá lesado o Estado num valor “próximo de doze milhões de euros”.

O responsável da ADEL é suspeito de fornecer a um grupo de empresas, a troco de contrapartidas, informação privilegiada sobre os projectos dos traçados e os valores oferecidos a título de indemnização por expropriação aos proprietários dos terrenos abrangidos pelo traçado.

“Na posse dessa informação estas empresas adquiriam os terrenos aos legítimos proprietários por um valor acima do oferecido pela entidade expropriante que, logo em seguida, revendiam àquela empresa estatal por valores muito superiores aos da aquisição e aos valores oferecidos anteriormente pela mesma empresa aos proprietários”, explica a Directoria do Norte da PJ, na nota.

E acrescenta: “Calcula-se que, com este mecanismo fraudulento, o Estado sofreu um prejuízo próximo de doze milhões de euros que pagou a mais pelos terrenos negociados com estas empresas.”

No âmbito do inquérito, dirigido pelo Departamento de Investigação e Acção Penal do Porto, foram realizadas buscas domiciliárias e em sedes de empresas, tendo sido apreendidos documentos que servirão de "importantes elementos de prova para a investigação".

