Na sequência das denúncias sobre as condições de transporte de animais vivos, o Bloco de Esquerda, em parceria com a Plataforma Anti-Transporte de Animais Vivos (PATAV), acompanha esta quinta-feira o carregamento de 30 mil animais a bordo do navio Bahijah, atracado no porto de Setúbal. O embarque levará pelo menos 24 horas.

Israel é o destino final destes animais, que chegam a passar vários dias no mar. "Já aconteceu as viagens durarem mais de um mês", diz Maria Manuel Rola, deputada do Bloco de Esquerda.

"Têm vindo a ser feitas várias denúncias sobre as condições de transporte dos animais e apercebemo-nos que não se garante acompanhamento [veterinário] dos animais dentro do barco", explica a deputada. A presença de um veterinário certificado pela Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) dentro destes barcos é uma das propostas que constam da iniciativa legislativa que o partido apresentará em breve.

Transporte de animais para embarque em Setúbal, no início de Março Imagens divulgadas pela PATAV

Além disso, garantir condições de saneamento, espaço para os animais se movimentarem e limpeza é o "mínimo", nota Maria Manuel Rola. O ideal será evitar a acumulação de dejectos de animais e a concentração de gases.

No local, estará presente Jorge Costa, vice-líder parlamentar do Bloco de Esquerda, Sandra Cunha eleita por Setúbal, e a deputada Maria Manuel Rola.

A longo prazo, a solução "mais racional" em termos ambientais e económicos até será reduzir a exportação dos animais vivos e substituí-la pela carne.

Segundo informação do Bloco de Esquerda, saem de Portugal cerca de dois barcos por mês de transporte de animais vivos para Israel. Portugal exportou cerca de 220 mil animais em 2017 para Israel, cerca de metade do que Israel importou. Destes cerca de 23% são bovinos, os restantes ovinos.

