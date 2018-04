O líder do PSD e o presidente da bancada parlamentar têm posições diferentes sobre a intenção do Governo de acabar com o corte de 5% nos salários dos membros de gabinetes de políticos, uma intenção noticiada esta quinta-feira pelo PÚBLICO. Rui Rio concorda, Fernando Negrão discorda da medida.

No final da reunião da bancada, o líder parlamentar disse ver com “preocupação” a intenção do Governo já que “a despesa pública deve estar controlada”. “Discordamos profundamente dessa medida”, disse. Depois, Negrão foi confrontado com as declarações de Rui Rio, também esta manhã, em que disse concordar, em princípio, com a posição do Governo. O líder parlamentar do PSD disse então que a sua posição de discordância da medida era uma posição pessoal. "Penso de forma diferente", disse.

Rio esteve reunido esta manhã com responsáveis da Ordem dos Enfermeiros, no âmbito de uma semana dedicada à saúde. No final, o líder do PSD disse não estar contra o fim dos cortes por princípio. “Se a política do Governo foi acabar com todos os cortes, não tenho nada a opor a que se acabem com todos os cortes mesmo", afirmou Rui Rio, na sede do PSD, citado pela agência Lusa.

Esta manhã, o líder da bancada do CDS-PP, Nuno Magalhães, disse também discordar da intenção do Governo. "Parece-nos incompreensível, contraditório e imoral", afirmou.

