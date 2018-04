Ordens de despejo

Têm sido muito comentadas as notícias de ordens de despejo a inquilinos que há anos moravam nas suas habitações, muitas vezes em bairros históricos cobiçados pelo turismo como a Mouraria, outros em zonas limítrofes de Lisboa como o concelho de Loures.

Por muito que nos custe é tudo legal, porque o novo regulamento de arrendamento urbano publicado pelo governo Sócrates em 2006 já previa arrendamentos a termo, isto é por períodos de 3, 5 ou mais anos, em vez dos arrendamentos por um ano, automaticamente renováveis como até então.

Esqueceu-se o governo de então que a habitação é um direito e que portanto não são admissíveis contratos a termo para uma necessidade permanente, como não são admissíveis contratos de trabalho a prazo para ocupar postos de trabalho permanentes.

No contrato de arrendamento dito permanente a renda é actualizada anualmente face à inflação, pelo que o senhorio está permanentemente na situação em que estava à data da assinatura do contrato que livremente assinou e não em perda permanente, como acontecia antes dessa lei porque as rendas eram fixas.

O que os senhorios ficam impedidos é de especular com o preço da habitação porque o direito à habitação se deve sobrepor ao direito ao uso pleno da propriedade. Infelizmente, não é credível que o governo altere a lei, até porque o ministro da Administração Interna à data da sua promulgação chamava-se António Costa.

Carlos Anjos, Lisboa

Bom exemplo de Lisboa

Com muito agrado tomou-se conhecimento da intervenção da Câmara de Lisboa junto de entidades oficiais para a rápida utilização de imóveis que estão devolutos e na sua conversão em habitação a preços controlados. Estamos certos que com o empenho do presidente da câmara e dos eleitos, este projecto vai concretizar-se nos prazos que foram divulgados. Não é aceitável que continuem vazias tantas casas dificultando a fixação das populações.

Maria Clotilde Moreira, Algés

P2

Venho por este meio manifestar o meu apreço pela alta qualidade que o suplemento P2 apresentou no domingo, nomeadamente a entrevista com o padre José Mendonça, conduzida magistralmente por António Marujo, fazendo vir ao de cima o elevado nível cultural do entrevistado. Igualmente apreciei muito a entrevista a Adam Kampff, reveladora do alto grau científico do entrevistado. O texto de Mariana Correia Pinto sobre o Caramulo é igualmente apreciável. Parabéns.

PS - a fotografia no inicio da entrevista a José Mendonça, é extraordinária.

Mário Santos, Águas Santas

