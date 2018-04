Aquele que se acreditava ser o homem mais velho do mundo morreu, na quarta-feira, no Chile, aos 121 anos, devido a complicações de saúde após um acidente doméstico. Celino Villanueva Jaramillo era de nacionalidade chilena e acredita-se que terá nascido a 25 de Julho de 1896, segundo as autoridades dos Chile.

Celino Villanueva Jaramillo morreu num hospital na província de Valdivia, no Chile, depois de ter perfurado um pulmão na sequência de uma queda, segundo o jornal chileno Publimetro. Jaramillo foi submetido a uma operação de emergência e colocado nos cuidados intensivos depois de ter caído da cama e partido três costelas, uma das quais perfurou um pulmão. Inicialmente, os médicos estavam optimistas sobre uma possível recuperação, mas nos últimos dias a sua condição de saúde tornou-se crítica, de acordo com o jornal britânico Guardian.

"Estamos muito tristes", disse Ivonne Morales que, juntamente com a sua mãe Marta Ramírez, adoptou o homem, aos 99 anos, quando ele ficou desamparado após um incêndio na sua casa, visto que, aparentemente, não tinha familiares vivos. "Ele era parte integrante da nossa família, o homem da casa", disse Ivonne Morales citada pelo jornal britânico. Em 2017, o chileno já tinha sido internado devido a uma pneumonia. O internamento hospitalar ter-se-á revelado, na altura, traumático e debilitante para Jaramillo que acabou acamado e fortemente medicado durante duas semanas.

Numa entrevista dada ao Guardian em Fevereiro, Marta Ramírez, a cuidadora do homem mais velho do Chile, afirmou que, apesar de ela própria ter 85 anos de idade, não o iria colocar num lar de idosos. "Estou cansada e não é fácil cuidar dele sem apoio – mas ele simplesmente não sobreviveria num lar, eles lá morrem tão rapidamente", disse ao jornal britânico. O chileno nunca recebeu qualquer cuidado especializado ou apoio institucional e a família que o adoptou não tinha ajuda domiciliária geriátrica.

Um recorde que o Guinness não reconheceu

Apesar de se acreditar que Celino Villanueva Jaramillo era o homem mais velho do mundo, este recorde não foi reconhecido pelo Guinness World Records devido à falta de documentação que comprovasse oficialmente a sua data de nascimento. O homem terá perdido a certidão de nascimento num incêndio em sua casa em 1995, quando tinha 99 anos de idade (na mesma altura que foi adoptado por Marta Ramírez), razão pela qual não podia apresentar a documentação, segundo o Guardian.

De acordo com o registo civil e com o seu Bilhete de Identidade chileno, "Don Celino", como era conhecido no país, morreu, de facto, com 121 anos de idade. Jacqueline Salinas, chefe do departamento do Instituto Nacional de Estatística do Chile, disse, em 2017, ao Guardian que ao analisar os registos, "[comprova-se que] Celino Villanueva Jaramillo nasceu efectivamente a 25 de Julho de 1896", esclareceu citada pelo jornal britânico. Caso tivesse sido reconhecido pelo Guinness World Records, teria sido a segunda pessoa mais velha de sempre, visto que o recorde anterior de que havia registos foi da francesa Louise Calment, nascida em 1875 e que morreu em 1997 (com 122 anos), segundo a estação CNN. Actualmente, o recorde do Guinness de homem mais velho do mundo pertence ao japonês Masazo Nonaka, de 112 anos (nove anos mais novo que Celino Jaramillo).

Contudo, as autoridades e políticos chilenos, incluindo o Presidente Sebastian Piñera e o ministro da Saúde, Emilio Santelices Cuevas, reconheciam Jaramillo como o cidadão mais velho do país e reagiram prontamente à notícia da sua morte na rede social Twitter. Em 2011, como presente para o seu 115.º aniversário, Piñera e o ministro do Desenvolvimento Social chileno, Joaquin Lavin, ofereceram pessoalmente a Celino Villanueva uma certidão que comprovava o reconhecimento da sua idade pelo Governo do Chile.

