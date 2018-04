Proposto na quarta-feira pela Comissão Nacional de Candidaturas (CNE) para assumir a presidência do Conselho de Estado da República de Cuba, Miguel Díaz-Canel foi esta quinta-feira confirmado no mais alto cargo político daquela ilha comunista.

O antigo vice-presidente, de 57 anos, foi eleito por com 603 votos dos 605 deputados da nova Assembleia Nacional do Poder Popular e inicia agora um mandato de cinco anos, à frente do Conselho de Estado e do Conselho de Ministros.

PUB

É a primeira vez desde 1959 que Cuba é comandada por alguém que não faz parte do clã Castro. O sucessor de Raúl Castro é também o primeiro chefe de Estado cubano nascido depois da Revolução Cubana.

PUB

No seu primeiro discurso, o novo Presidente destacou a importância da “geração histórica” cubana e agradeceu a oportunidade que aquela lhe deu para “abraçar a História viva”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

De qualquer forma, fez questão de reforçar que a sua chegada ao poder não constitui uma mudança de rumo em Cuba, nem com a liderança de Raúl Castro – que rotulou como “o melhor discípulo de Fidel” e a quem dedicou grande parte da sua intervenção – mas uma “continuidade” com o “caminho revolucionário” seguido nas últimas décadas.

Para além de Díaz-Canel, foram ainda confirmados os restantes 30 membros do Conselho de Estado – que incluem um primeiro vice-presidente, cinco vice-presidentes e um secretário. Todos os elementos daquele organismo foram propostos pela CNE, para serem aprovados ou rejeitados pelos representantes do parlamento.

O irmão de Fidel e Presidente desde 2008 não sairá já de cena, uma vez que ocupará até 2021 o cargo de primeiro secretário do Comité Central do Partido Comunista de Cuba.

PUB