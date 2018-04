Hans Asperger integrou a “engrenagem da máquina de matar nazi” de forma voluntária e fez parte “dos olhos e ouvidos” do Terceiro Reich. É desta forma que um conjunto de académicos de Cambridge descreve o papel que o famoso pediatra que deu o nome a uma determinada forma de autismo desempenhou durante o regime hitleriano, num editorial publicado na revista Molecular Autism.

A acusação surge na sequência da investigação do historiador Herwig Czech, publicada na última edição desta revista, que examinou documentos da época que faziam parte dos arquivos do Estado austríaco.

Segundo o historiador da Universidade Médica de Viena, Asperger recomendou o envio de várias crianças deficientes para Am Spiegelgrund, uma clínica da capital austríaca onde se executava o programa de eutanásia nazi. Entre 1940 e 1945, pelo menos 789 crianças terão morrido nas instalações da clínica, a grande maioria por não preencherem os requisitos definidos pelo conceito de “higiene racial” concebido pelo regime.

“[Asperger] acomodou-se ao regime nazi e foi recompensado pelas suas afirmações de lealdade com oportunidades de carreira”, escreve Czech, citado pelo Guardian.

O pediatra que em 1944 identificou uma condição enquadrada nas perturbações do espectro do autismo que viria a ser conhecida por síndrome de Asperger em 1981 abordou em diversas ocasiões os tempos em que viveu na Áustria nazi, mas negou sempre ter tido uma atitude de colaboracionismo para com o Terceiro Reich.

O médico, que morreu em 1980, aos 74 anos, confirmou que chegou a ser abordado pela polícia secreta – a Gestapo – mas garantiu que rejeitou liminarmente enviar crianças para Am Spiegelgrund?.

Os editores da Molecular Autism emitiram um comunicado em que defendem a “investigação meticulosa” de Herwig Czech, oferecem o seu apoio total às conclusões do historiador e louvam as revelações sobre um tema que dizem ter sido sempre bastante nebuloso e perturbador para a medicina.

“O grau de envolvimento de Asperger na identificação das crianças mais vulneráveis de Viena sempre foi uma questão em aberto e incómoda na investigação o autismo”, afirmam os quatro editores.

As revelações sobre Asperger estão a promover um intenso debate no seio de quem convive e investiga esta síndrome. Carol Povey, directora do Centro de Autismo da Sociedade Nacional Autista britânica, assume a importância da discussão, mas destaca a necessidade de se proteger e respeitar os que padecem daquele tipo de autismo, à luz dos relatos de Czech.

“Ninguém que tenha sido diagnosticado com síndrome de Asperger deve sentir-se afectado, em alguma forma, por esta história tão perturbadora”, declarou Povey à BBC.

