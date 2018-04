A câmara municipal do Porto está a implementar um projecto de intervenção técnica e social que pretende melhorar as condições de vida dos idosos em situação de isolamento que vivem no parque habitacional da Domus Social — empresa que gere as casas municipais. No total são 7 mil pessoas com mais de 65 anos de idade. Esta iniciativa pretende chegar a mais de dois milhares de cidadãos seniores — 1592 cidadãos individuais e 586 casais.

Realizado em parceria com Domus Social, juntas de freguesia, estruturas locais de solidariedade social e vários outros parceiros, o projecto “Porto. Importa-se” tem como alvo pessoas com mais de 70 anos e casais com mais de 75. Pretende-se que esta intervenção se traduza em visitas periódicas, inseridas nas rotinas dos idosos, que funcionem como momentos de descontracção e convívio para os cidadãos seniores.

Para além da intervenção ao nível do isolamento, as equipas de terreno procurarão identificar quaisquer outras carências que os inquilinos do complexo habitacional possuam e activar a respectiva resposta social. A iniciativa começou há alguns meses, estando ainda na sua fase inicial. As equipas de trabalho, de modo a conhecerem bem a realidade — e carências — de cada um dos idosos acompanhados, criaram questionários que permitam registar os problemas e necessidades de cada pessoa.

O projecto foi oficialmente apresentado nesta quinta-feira no Coliseu do Porto. O presidente da câmara, Rui Moreira, focou a sua atenção nas alterações das dinâmicas sociais: “As nossas sociedades estão a mudar rapidamente e a resposta que vínhamos dando, que há uns anos achávamos suficiente, é totalmente insuficiente actualmente”.

Joana Monteiro, uma das mentoras do projecto, apelou, à semelhança de Rui Moreira, a uma colaboração conjunta entre os vários organismos e dispositivos sociais. “Tivemos de limitar a intervenção devido aos recursos que temos disponíveis”, lamentou a responsável, garantindo, porém, que este universo permite às equipas garantir a proximidade com os idosos. Após a reunião, Joana disse ao PÚBLICO que, apesar de ainda estarem no processo de conhecerem a realidade dos idosos, já começaram as intervenções: “À medida que vamos identificando [situações de risco] vamos intervindo”.

Em Portugal, segundo dados do portal Pordata, existem mais de dois milhões de pessoas com 65 ou mais anos de idade. O isolamento social crescente da população sénior tem vindo a preocupar as autoridades: os dados mais recentes recolhidos pela Guarda Nacional Republicana, no âmbito da Operação Censos Sénior 2017, dão conta de 45.516 idosos a viverem sozinhos ou isolados no nosso país. No distrito do Porto, a GNR sinalizou 1187 idosos nestas condições.

