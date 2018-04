Num antigo quartel da ditadura “o futuro de Cuba está assegurado”. As crianças da escola primária Pedro Domingos Murillo dizem que a revolução assegurou ao país “um futuro cada vez melhor”. O deles está nas suas mãos. Quando se pede a alguns dos alunos que digam em duas ou três palavras o que pensam sobre o futuro do país, as respostas parecem lidas directamente da cartilha do partido.