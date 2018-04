O treinador da selecção portuguesa de sub-17, Rui Bento, anunciou esta quinta-feira a lista de 25 convocados para o estágio de preparação do Europeu da categoria, do qual sairão, a 1 de Maio, os 20 nomes definitivos dos eleitos para o Inglaterra2018.

PUB

Os 25 escolhidos (14 do Benfica) entrarão em estágio no domingo. Entre os convocados, nota para dois estreantes no escalão: Diogo Almeida (Sporting) e Henrique Pereira (Benfica).

Portugal procura a terceira vitória no Europeu, depois dos títulos de 2003 e 2016, conquistas a que se somam os quatro europeus de sub-16 (1989, 1995, 1996 e 2000).

PUB

Na fase de grupos, a selecção integra o Grupo B juntamente com Noruega, Suécia e Eslovénia. Rui Bento assume como meta a projecção de "jogadores para a selecção principal".

"Esse é sempre o nosso grande objectivo. Os títulos são os jogadores que vemos na selecção principal", declarou ao site da Federação Portuguesa de Futebol.

Lista convocados

Guarda-redes Diogo Almeida (Sporting), Francisco Meixedo (FC Porto), Gonçalo Tabuaço (V. Guimarães) e João Monteiro (Benfica).

Defesas Francisco Saldanha, João Ferreira, Rafael Brito, Sandro Cruz e Tomás Tavares (Benfica), Levi Faustino e Tiago Matos (FC Porto).

Médios Bernardo Silva, Gonçalo Ramos, Henrique Jocu e Nuno Cunha (Benfica), Rodrigo Fernandes (Sporting), Rafael Pereira e Rodrigo Valente (FC Porto).

Avançados Eduardo Ribeiro (Sp. Braga), Fábio Silva (FC Porto), Félix Correia (Sporting), Henrique Pereira, Jair Tavares, Tiago Gouveia e Umaro Embaló (Benfica).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

PUB