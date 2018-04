A Sporting SAD vai propor aos accionistas, em assembleia geral a realizar no dia 11 de Maio, a realização de um novo empréstimo obrigacionista de 60 milhões de euros e o adiamento do reembolso das obrigações que alcançam a maturidade em Maio.

Segundo a convocatória enviada nesta quinta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD liderada por Bruno de Carvalho quer avançar com uma nova emissão até final do ano e adiar em seis meses o reembolso de uma dívida de 30 milhões que vence já no próximo mês.

"O Conselho de Administração analisou a possibilidade de proceder, a breve prazo, à emissão de um outro empréstimo obrigacionista, destinado ao financiamento da sua actividade corrente, designadamente ao cumprimento de serviço de dívida e tesouraria, no montante inicial de 15 milhões de euros, que poderá ser aumentado por opção da sociedade, desde que, no conjunto das emissões obrigacionistas, a realizar até ao final do ano de 2018, não seja ultrapassado o montante total de 60 milhões de euros", lê-se no documento.

A SAD "leonina" indicou que as novas emissões obrigacionistas serão realizadas mediante ofertas públicas de subscrição de obrigações e estarão disponíveis para todo o tipo de investidores, tendo uma maturidade não superior a quatro anos.

Antes, em 4 de Maio, realiza-se a assembleia de obrigacionistas para decidir o prolongamento até Novembro do reembolso do empréstimo, que termina em 25 de Maio.

Críticas do presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, à equipa de futebol, após a derrota com o Atlético de Madrid (2-0), na primeira mão dos quartos-de-final da Liga Europa, motivaram uma reacção do plantel e a abertura de duas dezenas de processos disciplinares, que, entretanto, foram retirados pela administração da SAD.

O sucedido deu também lugar a uma crise institucional, depois de o presidente da Mesa da AG do clube, Jaime Marta Soares, ter afirmado que Bruno de Carvalho não tinha condições para continuar, antes de a Holdimo, maior accionista externo da SAD, ter solicitado uma AG para debater a situação interna.

