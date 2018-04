O presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Domingos Bragança, anunciou nesta quinta-feira que a nova academia do Vitória de Guimarães, prometida pelo presidente do clube, Júlio Mendes, pode ser construída por fases e inaugurada em 2022.

"A obra poderá decorrer por fases. Em 2019, temos uma fase. Em 2020, temos outra. Em 2021, outra. E, em 2022, teremos a obra completa", revelou Domingos Bragança, após um encontro nos paços do concelho com Júlio Mendes e os restantes elementos dos órgãos sociais do clube, eleitos no dia 24 de Março.

O presidente vitoriano revelou, em Outubro de 2016, numa Assembleia Geral, a intenção de ter uma academia de futebol para além daquela que o clube já tem - três campos relvados e três sintéticos -, até para albergar as futuras equipas de futebol feminino, e voltou a afirmá-la na campanha para as eleições com Júlio Vieira de Castro, que acabaria por vencer, com 52% dos votos válidos.

Domingos Bragança admitiu que a execução da obra pode passar por um processo "muito demorado", que envolve "terrenos, projectos e licenciamento para tudo", e ascender a "um valor elevado", em termos de orçamento, mas realçou a vontade de que a academia possa ser inaugurada no ano do centenário do clube, em 2022.

O responsável máximo dos vitorianos frisou, por seu lado, que a nova academia para o futebol, com implantação prevista entre as freguesias de Silvares e de Ponte, perto do rio Ave, está sujeita a "alguma complexidade", razão pela qual o clube propôs a parceria com a autarquia.

