O português Mário Patrão (KTM) foi esta quinta-feira segundo classificado na quinta etapa do Rali Morocco Desert Challenge, em todo-o-terreno, mas mantém a liderança nas motos, ao contrário de Paulo Ferreira (Toyota) nos automóveis.

Patrão ficou a 4m08s do colega de equipa e rival holandês Maikel Smits, com o francês Duong Nguyen Khoa, que tem habitualmente completado o pódio com os dois primeiros, a chegar a 34m56s. Na geral, Mário Patrão soma 22h52m19s, tendo Smits a 53m35s e Khoa a 2h40m51s.

Nos automóveis, Paulo Ferreira foi apenas sétimo, a 1h31m51s do colega de equipa, o francês Jean Pascal Besson, caindo assim para terceiro da geral. O polaco Jes Munk (Toyota), quarto na tirada, subiu ao comando, com o checo Boris Vaculik (Ford) a 1h00m05s e Paulo Ferreira a 1h01m00s.

Elisabete Jacinto (MAN) voltou a ser sétima nos camiões, a 48m35s de Janus JR van Kasteren (Renault) que bateu o colega de equipa Gert Huzink por 16m56s e Ales Loprais (Tatra) por 17m57s. Elisabete Jacinto, que faz equipa com José Marques e Marco Cochinho, subiu assim três posições, para sexta, a 5h57m20s de Loprais, que tem os holandeses Martin Van der Brink (Renault) a 37m27s e Paul Verheyden (Daf) a 3h41m28hs.

Na sexta-feira os competidores têm 306 quilómetros cronometrados entre Merzouga e Bourdnib.

