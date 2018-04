Gastão Elias foi eliminado na segunda ronda do “challenger” de Tunes em ténis, ao perder esta quinta-feira com o espanhol Daniel Gimeno-Traver, vindo da fase de qualificação.

PUB

O sexto cabeça-de-série do torneio tunisino e 110.º do ranking começou melhor e venceu o primeiro set, por 6-4, mas permitiu que o experiente espanhol, 272.º, conseguisse a reviravolta.

Gimeno-Traver, que já esteve no top-50 mundial, venceu com os parciais de 4-6, 6-3, 7-6 (7-2), em 2h31m, num encontro em que Gastão Elias esteve duas vezes a servir para fechar o encontro no terceiro set.

PUB

PUB