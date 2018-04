O Fenerbahçe-Besiktas, referente à segunda mão das meias-finais da Taça da Turquia, foi interrompido após um incidente com o treinador do Besiktas. Senöl Günes foi atingido por um objecto arremessado pelos adeptos do Fenerbahçe quando decorria o minuto 56.

Günes foi suturado com cinco pontos na cabeça, o que levou à suspensão do encontro que se encontrava empatado, sem golos, numa altura em que o Besiktas estava já reduzido a dez unidades, por expulsão do internacional português Pepe, aos 30', após entrada ríspida sobre o brasileiro Souza.

Refira-se que o jogo da primeira mão tinha também ficado marcado por episódios menos edificantes, com Ricardo Quaresma a receber ordem de expulsão por agressão ao mesmo adversário, o ex-portista Souza. Esse jogo ficou empatado (2-2), o que dava vantagem ao Fenerbahçe, que agora terá que aguardar as consequências desportivas deste incidente.

Apurado para a final está já o Akhisarspor, de Miguel Lopes e Hélder Barbosa, que eliminou o Galatasaray com uma vitória por 0-2, em Istambul, depois de ter sido derrotado por 1-2 em Akhisar, na primeira mão.

