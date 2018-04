A “final four” da Liga Europeia de hóquei em patins vai realizar-se no Dragão Caixa a 12 e 13 de Maio, anunciou esta quinta-feira a organização, com o FC Porto a defrontar em “casa” o Sporting, nas meias-finais.

Na outra meia-final há um duelo catalão, entre o campeão em título Reus e o Barcelona. Esta é a segunda vez que o Dragão Caixa recebe a “final four”. Em 2012-13 o Benfica bateu os “dragões”, por 6-5 após prolongamento, e conquistou o título europeu.

Em 1999-2000 a final também se jogou no Porto, mas no Pavilhão Rosa Mota, com o Barcelona a bater os “azuis e brancos”, por 3-2, também no prolongamento.

O FC Porto procura o terceiro título, depois de 1986 e 1990, enquanto o Sporting corre pelo segundo, depois do triunfo de 1977.

