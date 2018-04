O Benfica e o Sporting foram multados pela FIFA por terem violado as regras que proíbem a propriedade de passes de futebolistas por parte de terceiros (TPO), informou nesta quinta-feira o organismo que gere o futebol mundial.

Em comunicado, a FIFA informou que o Sporting foi punido com uma multa de 110 mil francos suíços (cerca de 92 mil euros), por ter feito dois contratos que "permitiam a uma terceira parte influenciar a independência do clube", assim como por não ter divulgado a existência de um contrato de TPO e de não ter preenchido correctamente uma informação obrigatória no ITMS (sistema de transferências).

Também por ter apresentado dois contratos que "permitiam a uma terceira parte influenciar a independência do clube", o Benfica foi multado em 150 mil francos suíços (cerca de 125 mil euros).

Os "encarnados" foram ainda multados em 15 mil francos suíços (12,5 mil euros) por um negócio com o Celta de Vigo, que deverá ter sido a mudança de Nolito em 2013.

Os "encarnados" foram absolvidos das acusações de ter ficado com possibilidade de influenciar a independência do clube espanhol.

A FIFA esclarece que a versão de 2012 do seu regulamento de transferências "não tinha base legal para sancionar um clube que adquirisse a possibilidade de influenciar" outro clube.

Por esta transferência, o Celta de Vigo foi multado em 65 mil francos (cerca de 54 mil euros).

